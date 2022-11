Tiroteio em universidade de Virgínia, nos EUA, deixa três mortos

O campus principal da Universidade de Virgínia foi isolado enquanto a polícia, usando helicópteros, procurava o suspeito

A polícia procura, nesta segunda-feira (14), o suspeito de um tiroteio que deixou três mortos e dois feridos em um campus universitário no estado americano de Virgínia, segundo as autoridades.

O campus principal da Universidade de Virgínia (UVA), em Charlottesville, foi isolado enquanto a polícia, usando helicópteros, procurava um homem considerado “armado e perigoso”, tuitou o Escritório de Gestão de Emergências da UVA.

O presidente da UVA, Jim Ryan, disse em nota que o suspeito é Christopher Darnell Jones Jr, um estudante da universidade.

“Este é um incidente traumático para todos em nossa comunidade e cancelamos as aulas de hoje”, disse Ryan.

Os alunos e professores receberão apoio psicológico, disse ele.

A polícia estadual de Idaho investiga um incidente separado nesta segunda-feira, no qual quatro estudantes foram encontrados mortos em uma casa perto de outro campus universitário. As autoridades acreditam que eles morreram violentamente.

Os agentes responderam a uma ligação da cidade de Moscow, perto do campus da Universidade de Idaho, sobre um indivíduo que estava inconsciente.

“Ao chegar, os policiais encontraram quatro mortos”, disse a polícia em nota.

“É com profunda tristeza que compartilho com vocês que a universidade foi notificada hoje sobre a morte de quatro estudantes da Universidade de Idaho que moravam fora do campus e que acredita-se terem sido vítimas de homicídio”, disse o presidente da Universidade de Idaho, Scott Green, em nota.

