Irmãs resgatadas em mata com avó ficaram 5 dias sem comer

As irmãs Isabella e Julia Silva Fernandes, de 11 e 6, foram resgatadas em uma mata junto com a avó, Tasmania Silva, de 45

As irmãs Isabella Silva Fernandes, de 11, e Julia Silva Fernandes, de 6, foram resgatadas em uma mata junto com a avó, Tasmania Silva de Lucena Soares, de 45, ficaram cinco dias sem comida. Elas foram encontradas muito debilitadas e levadas a um hospital. As três desapareceram no dia 30 de março após sairem para comprar presentes.

A mãe das crianças, Lorrane da Silva Soares, se emocionou ao falar do reencontro. “Estou aliviada, só quero que fiquem bem logo”.

As três foram encontradas pela Polícia Militar em uma mata em Goianápolis, no centro do estado.

“Elas dormiram lá, estavam perto de um córrego e ficaram o tempo todo só bebendo água. Durante dois dias elas ainda tinham biscoito, uma pipoquinha que minha mãe chegou a comprar no mercado, mas o restante dos outros dias elas não comeram nada”, disse Lorrane.

A família disse que o encontro só foi possível após Isabella procurar por ajuda após não aguentar mais de fome. “Ela contou que saiu para pedir ajuda. Elas comeram só nos dois primeiros dias e a Isabella não aguentou mais e saiu e conseguiu uma localização com gente”, disse o tio das crianças, Jonathan Soares.

Resgate

A avó e Julia precisaram ser carregadas pelos policias por estarem muito debilitadas.

“A avó estava sem condições de conversar, mal conseguia andar. As crianças só choravam e pediam comida”, disse o major Wesley da Cunha.

Desaparecimento

Pai das meninas, Francisco Edilson Fernandes contou que, no dia do desaparecimento, a mãe das crianças, que é ex-mulher dele, deixou as filhas e a avó no centro de Anápolis. A intenção, segundo ele, era comprar presentes.

Francisco falou ainda que a família teve acesso a um vídeo de uma câmera de segurança em um comércio nas proximidades de Goianápolis, que fica a cerca de 25 km de Anápolis, onde elas moram. A gravação foi feita horas depois das três sumirem.

Depois disso, a mãe combinou de voltar para buscá-las dentro de uma hora. No entanto, quando ela retornou, não encontrou mais a mulher e as crianças. De acordo com a família, elas estavam incomunicáveis, já que Tasmania saiu sem celular.