Irmãs gêmas que se casaram com irmãos gêmeos têm filhos quase ‘idênticos’

Os bebês Jett e Jex, filhos dos casais Jeremy e Briana e Josh e Brittany, respectivamente, são considerados gêmeos quaternários

A história de irmãs gêmeas que se casam com irmãos gêmeos por si só já ganha destaque nas redes sociais. No entanto, quando os filhos dos casais nascem tão próximos um do outro, e com tanta semelhança, a história ganha ainda mais notoriedade.

Os bebês Jett e Jex, filhos dos casais Jeremy e Briana e Josh e Brittany, respectivamente, são considerados gêmeos quaternários e, apesar de serem primos, o material genético é tão próximo que se assemelha a irmãos.

A família tem a vida acompanhada há anos, e as irmãs Briana e Brittany chegaram a estrelar um episódio da série “Irmãs ao Extremo”, reality show do canal pago Discovery.

Ambos os casais se casaram em 2018 depois de terem se conhecido em uma festa para pessoas gêmeas.

A gravidez das irmãs ocorreu com poucos meses de diferença, e os casais fizeram fotos juntos durante o período de gestação.

Sucesso no Instagram

Através do perfil do Instagram @salyerstwins, é possível acompanhar a rotina da família em detalhes.

Briana e Brittany definem que são uma única família.

Os bebês nasceram em 2021, e chamam a atenção pela semelhança.

São tão parecidos que as fotos da família Salyers parecem ser espelhadas, apesar de não o serem.







Fotos: Reprodução/Instagram