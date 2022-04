Irmãos são resgatados após passarem a noite amarrados em cama, em Manaus

Nessa terça-feira, 12, o Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus resgatou duas crianças que haviam sido amarradas pelo pai em uma cama

Segundo a conselheira Iolene Oliveira, os irmãos teriam sido amarrados após o menor ter riscado o parede e usado o perfume do pai.

“Ele amarrou as duas crianças, apagou as luzes e foi embora. Elas ficaram com muito medo. […] O que elas contaram foi que o menor, que tem cinco anos, tinha riscado a parede e usado um perfume do pai. Essa foi a forma dele castigar os meninos”.

O Conselho Tutelar já havia recebido uma outra denúncia anônima sobre as crianças em janeiro desse ano. Elas teriam sido deixadas sozinhas em casa pelos pais, que hoje são separados.

Os irmãos foram resgatados e levados para a Delegacia Especializada em proteção à criança e ao adolescente (DEPCA).

Um inquérito policial vai ser aberto para investigar o caso e o pai deve responder pelo crime de maus tratos.