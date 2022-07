Irmãos do tráfico são presos novamente pela PMDF

Nesta quarta-feira, 06, dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo após abordagem na Samambaia

Na noite desta quarta-feira, 06, dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo após abordagem no conjunto 12 da QR 403 de Samambaia. A dupla já havia sido presa no mesmo local com 50 kg de maconha no dia 13 de maio de 2022.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) receberam a denúncia de tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas na QR 403. Como já haviam efetuado uma prisão de grande quantidade de maconha no mês de maio a equipe foi ao local e percebeu a movimentação no comércio.

Um homem que estava na porta da distribuidora foi abordado e com ele foi encontrado uma porção de aproximadamente 25 gramas de cocaína e R$ 3 726,00 em dinheiro. Dentro do comércio, em uma caixa de whisky, havia uma pistola calibre 765 com 6 munições intactas.

Na casa dos abordados, que são irmãos e estavam envolvidos na outra ocorrência, os policiais encontraram R$ 1 500,00 e aproximadamente meio quilo de maconha, cartões de crédito e duas porções de cocaína escama de peixe.

Os detidos disseram que estavam traficando para fortalecer o comércio até que não precisasse vender nada de ilícito. Os irmãos foram presos e apresentados na 12ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.