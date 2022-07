Concurso do BRB terá 150 vagas imediatas para o cargo de escrituário

A remuneração é de R$ 3.764,66, com uma jornada de de trabalho de 30 horas semanais, totalizansdo seis horas diárias

Foi divulgado através do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o caego de escrituário, de nível médio, para o Banco de Brasília (BRB).

O Instituto Americano de Desenvolvimento IADES é responsável pelo certame. Ao total, são 150 vagas imadiatas e outras 150 para formação de cadastro reserva, sendo 67 para ampla concorrência, 30 para candidatos negros, 15 para hipossuficientes, quatro para quilombolas e quatro para indígenas.

A remuneração é de R$ 3.764,66, para executar atividades administrativas e bancárias, atender clientes e outras coisas. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, totalizansdo seis horas diárias.

Os candidatos passarão por prova objetiva e prova discursiva, ambas em caráter eliminatório e classificatório, que serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

Inscrições

As inscrições para o concurso começam no dia 17 de agosto, pelo site da banca examinadora, a Iades, e poderão ser feitas até o dia 3 de outubro. A taxa é de R$ 66,50, e pode ser paga até o dia 4 de outubro.