Incêndio em amontoado de madeiras e recicláveis na Cidade Estrutural ameaça residências

Nesta quinta-feira, 23, o CBMDF, atendeu a uma ocorrência de incêndio, na Cooperativa Sonho de Liberdade na cidade Estrutural

Na madrugada desta quinta-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atendeu a uma ocorrência de incêndio, empregando 5 viatura e 25 militares, na Cooperativa Sonho de Liberdade na rua SL chácara Santa Luzia que fica atrás da Capital Recicláveis na cidade Estrutural — Distrito Federal.

O incêndio atingiu um depósito de madeiras e materiais recicláveis em um terreno de aproximadamente 500m² próximo a cinco residências. As chamas estavam muito altas e ameaçava se propagar para as residências ao lado.

As equipes controlaram o incêndio e preservaram as residências. Não houve vítimas.

Foram utilizadas mais de 36.000 litros de água e os bombeiros continuaram no local para realizar o rescaldo, que consiste em apagar as chamas e resfriar os pontos quentes remanescentes do incêndio.