Emprego no DF: são 208 vagas disponíveis

Arquivistas e comunicadores que procuram por oportunidades de emprego podem se candidatar às vagas oferecidas nesta quinta-feira (23) pelas agência do trabalhador da Secretaria de Trabalho. Para administrador de arquivos é ofertada uma vaga, com salário de R$ 3 mil. O interessado deve comprovar experiência. Já a chance para profissional de comunicação é para trabalhar como social media e a remuneração é de R$ 2,5 mil.

No total, a as agências oferecem 208 vagas nesta quinta e outra oportunidade para quem tem ensino superior é para atuar como coordenador de administração de pessoal, com salário de R$ 3 mil. As três vagas abertas para o cargo são para atuar na região administrativa de Taguatinga.

Todas as vagas oferecem, além do salário, benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília