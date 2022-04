Idoso é preso suspeito de envenenar 12 animais dos vizinhos dele em Cuiabá

Nesta segunda-feira, um idoso de 64 anos suspeito de envenenar 12 animais dos vizinhos, em Cuiabá, foi preso em flagrante

Nesta segunda-feira, 11, um idoso de 64 anos suspeito de envenenar 12 animais dos vizinhos, no Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá, foi preso em flagrante. Os moradores o denunciaram após ver ele jogando sacolas plásticas com carne envenenada para os animais.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de maus tratos aos animais. No local, os vizinhos cercaram o idoso para que ele não fugisse e a polícia fez a abordagem.

Durante a abordagem, o suspeito disse aos policiais que iria pegar o documento na casa dele. No entanto, segundo a PM, ele entrou no banheiro e tentou jogar uma sacola plástica dentro do vaso sanitário.

A polícia percebeu a atitude suspeita e impediu a ação. Dentro da sacola havia um frasco de veneno para rato e farelo.

Um dos moradores que fez a denúncia também entregou aos policiais uma sacola com pedaços de carne e raticida.

De acordo com os vizinhos, o suspeito colocava as sacolas no muro de uma casa para a outra. Os animais sentiam o cheiro da carne, comiam e acabavam morrendo envenenados.