Idoso é preso suspeito de dar bebida alcoólica e estuprar vizinha adolescente

Os crimes teriam acontecido na residência dele

Um idoso de 65 anos foi preso suspeito de fornecer bebida alcoólica e estuprar uma adolescente de 14 anos, em Quixadá, no interior do Ceará. A vítima é vizinha do suspeito, e ele teria usado da proximidade para cometer o crime, já que a adolescente frequentava a casa dele, segundo a Polícia Civil do estado. Ele foi preso nesta segunda-feira (17).

Com as investigações e, após ouvir testemunhas, foi constatado que o homem violentava sexualmente a adolescente desde quando ela tinha 13 anos. A prisão aconteceu por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, no final de agosto deste ano, policiais civis iniciaram as investigações.

A Polícia Civil representou pela prisão do idoso que foi localizado e capturado. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. Com isto, o suspeito permanece à disposição da Justiça.