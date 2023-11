Idoso é atropelado por motocicleta enquanto vendia picolé em Maringá

O homem estava atravessando a via, empurrando seu carrinho de picolés, quando foi atingido pelo motociclista

Um idoso que vendia sorvetes em um carrinho foi gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta em Maringá, região noroeste do Paraná. O incidente ocorreu no último domingo (5) no cruzamento das avenidas Laguna e Paissandu.

O impacto da colisão arremessou o idoso por vários metros, causando-lhe ferimentos graves. Pessoas que estavam próximas ao local prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

O idoso foi intubado e imediatamente encaminhado para a Santa Casa de Maringá, onde recebe tratamento médico intensivo. O motociclista também sofreu ferimentos, embora a gravidade de suas lesões não tenha sido especificada.