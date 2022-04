Idosa é agredida com soco no rosto pelo irmão em Maceió

Nesta terça-feira, 5, uma mulher de 61 anos foi agredida com um soco no rosto pelo irmão, de 48 anos, que havia chegado em embriagado em casa

De acordo com os policiais militares, a vítima confirmou as agressões.

A idosa e o agressor foram levados para a Central de Flagrantes de Maceió onde o crime foi registrado. O homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica.