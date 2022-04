Jardim de Páscoa do Pátio Brasil oferece programação gratuita para toda a família

As atividades começam no dia 8 de abril e vai até o dia 17 de abril; Teatro, animação infantil e feira de adoção são algumas das atrações

A Páscoa é uma das datas mais aguardadas do ano e representa um momento recheado de doçura e encantamento. Para celebrar, o Pátio Brasil Shopping vai garantir a diversão completa da garotada e de toda família – inclusive os pets – com o incrível Jardim de Páscoa. O local instagramável localizado no Varandão do Pátio, destaca o encanto e a simbologia por trás da data.

Até o dia 17 de abril (domingo), os pequenos poderão se divertir em um espaço temático que contará com uma programação gratuita especial com teatrinhos, oficinas, feira de adoção de pets, brinquedos infláveis, gincanas e muito mais! No sábado (16), a Cia Teatral Néia e Nando vai realizar uma linda parada de Páscoa, que vai encher de cor e alegria o Jardim de Páscoa do Pátio, transportando todos para um universo mágico e açucarado.

Foto/Reprodução

Para participar das oficinas e da caça aos ovos, os clientes devem agendar pelo app do shopping. A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Opções para presentear

O Pátio Brasil Shopping oferece lojas com uma infinidade de produtos, para todos os gostos e bolsos em um único lugar. Há desde marcas especializadas em chocolate como Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau, Kopenhagem e Lugano Chocolateria, além das Lojas Americanas, que reúne inúmeras ofertas de Páscoa.

Confira a programação completa do Jardim de Páscoa do Pátio:

­­08/04 – Sexta

10h às 20h – Mundo PET: Feira de Produtos para Pets

09/04 – Sábado

10h às 20h – Mundo PET: Feira de Produtos para Pets

11h às 19h – Feira de Adoção

14h às 18h – Oficina de Páscoa Gourmet*

16h às 17h – Caça aos Ovos*

14h às 18h – Brinquedos Infláveis

18h – Desfile de Moda Pet

10/04 – Domingo

13h às 20h – Mundo PET: Feira de Produtos para Pets

13h às 19h – Feira de Adoção

14h às 18h – Brinquedos Infláveis

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Teatrinho: A Páscoa do Pernalonga

16/04 – Sábado

14h às 18h – Brinquedos Infláveis

14h às 18h – Oficina de Máscaras do Sr. Coelho*

16h às 17h – Gincana de Páscoa

18h – Parada de Páscoa

17/04 – Domingo

15h às 16h – Animação Infantil

16h às 17h – Teatrinho: A Páscoa da Peppa

Foto/Reprodução

Serviço:

Pátio Brasil Shopping

Site: http://www.patiobrasil.com.br/

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

Horário de Funcionamento:

Lojas e Serviços: Seg à Sab – 10h às 22h/ Dom e Feriados – 14h às 20h

Alimentação e Lazer: Seg à Sab – 10h às 22h/ Dom e Feriados – 12h às 20h

Telefone: 61 2107-7400