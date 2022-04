Instituto Neymar Jr. inicia 2ª Turma do projeto Jovens Tripulantes

Na última sexta-feira (25) começou oficialmente a 2ª turma do projeto Jovens Tripulantes

começou oficialmente a 2ª turma do projeto Jovens Tripulantes, que irá formar 120 alunos do Instituto Neymar Jr. acima de 18 anos para trabalharem em navios de cruzeiro pelo mundo na temporada 2022/2023. A parceria de capacitação profissional com o INJR envolve as empresas Deck4, Litoral Plaza Shopping, ISMBR e Costa Crociere.

“São jovens da comunidade, jovens que vão transformar esse ambiente, que vão se capacitar a partir desse momento e terão uma oportunidade de transformar suas vidas”

Durante cerimônia realizada no auditório do Instituto Neymar Jr, o novo grupo de jovens foi apresentado aos representantes das empresas parceiras do programa de formação. O grupo assistiu a uma palestra inaugural para a partir dessa última semana de março dar início às aulas preparatórias.

Para Fabrício Brito, Founder da Deck4, esse primeiro encontro foi apenas o pontapé inicial para as próximas oportunidades

O Diretor Financeiro do INJR, Altamiro Bezerra, conta que o Jovens Tripulantes é uma oportunidade de continuidade para os jovens que se tornaram adultos dentro do Instituto e entendem o poder de transformação dos benefícios do projeto. “São jovens da comunidade, jovens que vão transformar esse ambiente, que vão se capacitar a partir desse momento e terão uma oportunidade de transformar suas vidas. E, transformando as suas vidas, eles vão transformar a vida da Praia Grande, transformar a vida do país. E, sobretudo, se desenvolver como seres humanos”.

Para Fabrício Brito, Founder da Deck4, esse primeiro encontro foi apenas o pontapé inicial para as próximas oportunidades. “Hoje eles tiveram a oportunidade de se encontrar com os empregadores e, também, receber as mensagens diretamente da Itália, dos responsáveis pelos setor de recrutamento da frota da Costa Crociere, que é a nossa grande parceira nessa iniciativa. E eles já vem de semanas de uma preparação, focada no desenvolvimento humano, para que eles possam, agora, adquirir esse conhecimento mais técnico dentro da plataforma com professores internacionais e que vai qualificá-los, realmente, para o trabalho pesado que eles vão enfrentar dentro dos navios”, conta.

Para o aluno Alex Santchaltcik, de 19 anos, o clima é de ansiedade e vontade de fazer valer a pena. “Eu não vejo a hora de começar esse projeto, está sendo maravilhoso, eu estou aprendendo muita coisa. A expectativa está sendo maravilhosa para essa oportunidade que o Instituto está nos dando. Vou aproveitar muito essa oportunidade e eu desejo estar, esse ano, embarcado”.

Idealizado pela Deck4, maior plataforma de educação à distância para formação de tripulantes de navios do planeta, o Jovens Tripulantes conta com o apoio de empresas como a Shelter Cursos, responsável pelo treinamento de STCW (Curso Básico de Segurança de Navio); a ISMBR, agência de recrutamento e seleção das principais armadoras do mundo.