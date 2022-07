Idosa comemora aniversário de 111 anos em abrigo, em Cuiabá

As visitas ao abrigo estão suspensas, devido à pandemia, mas a data não passou batida e os funcionários organizaram uma festa

Dona Arminda, natural de Barão do Melgaço, a 121 km da capital mato-grossense, comemorou seu aniversário em um abrigo para idosos de Cuiabá. A idosa mora no espaço há dez anos.

Dona Arminda nasceu em Barão do Melgaço, a 121 km de Cuiabá, no dia 27 de julho de 1911. Ela não casou e nem teve filhos. Quando foi morar no Abrigo Bom Jesus já tinha 100 anos.

Dona Arminda passa a maior parte do tempo sentada. Ela tem baixa visão e hipertensão.



No lar, vivem 89 idosos com idades que variam de 63 a 111 anos. Todos estão vacinados e os protocolos por causa da Covid, como uso de máscara e suspensão de visitas, têm sido indispensáveis.