Homens são achados mortos em porta-malas de carro

As circunstâncias e a autoria do crime serão apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Dois homens foram encontrados mortos dentro do porta-malas de um carro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso aconteceu na noite de domingo (2). As informações são das polícias Civil e Militar.

Os corpos tinham marcas de tiro, na Avenida Caribé, próximo a rotatória do aeroporto. A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionada e expediu as guias de remoção e de perícia.

Um dos homens que foi encontrado chama-se Iuri e trabalha como motorista por aplicativo, conforme informação de um amigo, que preferiu não se identificar. Ainda segundo o homem, a vítima, que estava em um bar, desapareceu após ter ido trabalhar. O amigo de Iuri informou ainda que não conhece o outro homem encontrado morto.

A Polícia Militar esteve no local do crime e isolou a área para a realização da perícia, pela Polícia Técnica.