Homem morde orelha de funcionário de lanchonete

Agressor chegou no estabelecimento já alterado e partiu para vias de fato quando tentou levar cervejas sem pagar

Um cliente mordeu e arrancou um pedaço da orelha esquerda de um chapeiro em uma lanchonete em São José da Tapera-AL na noite desta sexta-feira (1º).

O chapeiro é Guilherme Souza Santos, 20 anos. Ele e outro funcionário, Carlos Eduardo, idade não informada, foram agredidos. Guilherme conta que o agressor chegou ao estabelecimento já alterado, tentou levar cervejas sem pagar e acabou partindo para vias de fato.

“Ele meteu a cabeça dele na minha, feriu a minha boca. A minha cabeça ficou doendo. Assim que ele veio em cima de mim, os meus amigos funcionários vieram me ajudar, e assim começou a briga”, conta Guilherme ao portal G1.

A mãe de Guilherme trabalha como atendente na mesma lanchonete. Guilherme conta que o agressor tentou partir para cima dela. “Ele tenta entrar na cozinha, onde eu fecho a porta para ele não passar. Ele tenta ir para cima da minha mãe, enquanto outros caras estão segurando ele”, explica. “Sem conseguir me bater de alguma maneira, ele mordeu minha orelha, arrancando e cuspindo fora”, relata o funcionário.

O funcionário Carlos Eduardo disse que espera que o homem pague pelas agressões. “Só quero que ele pague pelo que fez com a gente. Estou muito mal pela situação”. Em nota, a lanchonete Santo’s Burger declarou que não compactua “com nenhum tipo de violência contra o ser humano”. “Estamos em colaboração com as autoridades responsáveis para a resolução do caso”.