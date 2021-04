Homem faz o parto do filho no banheiro de casa

Leticia entrou em trabalho de parto quando ainda estava em casa, e as fases seguintes até o bebê nascer ocorreram sem que os pais tivessem tempo de sair de casa

O personal trainer Silvio Luis Bastos Siqueira Júnior, de 31 anos, realizou o parto do próprio filho, no banheiro de casa. A professora de inglês Leticia Ferreira Lara, de 27 anos, contou que tudo ocorreu muito rápido e não houve tempo de chegar ao hospital. As informações são do portal G1.

Ainda segundo a mãe, o casal havia preparado uma equipe para acompanhar o nascimento da criança. No entanto, Leticia entrou em trabalho de parto quando ainda estava em casa, e as fases seguintes até o bebê nascer ocorreram sem que os pais tivessem tempo de sair de casa.

“Foi tudo muito diferente do que imaginamos, mas não poderia ter sido mais perfeito. Nós fizemos o parto do nosso filho, um momento único da nossa família que se inicia agora”, publicou Leticia nas redes sociais.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (7), em Santos, no litoral de São Paulo. Naquele mesmo dia, Leticia, que estava com 40 semanas de gravidez (nove meses), realizou uma consulta para realizar um exame e analisar a situação do bebê. Os médicos, no entanto, não perceberam qualquer indício de que a criança iria nascer naquele dia. A professora retornou para casa e, após o jantar, por volta das 21h30, Leticia passou a sentir leves cólicas.

Em seguida, ela decidiu tomar um banho de água quente, para relaxar, até que o marido retornasse do trabalho. No entanto, as dores aumentaram e as contrações começaram a aparecer.

“Achamos que eram pródromos [período no qual a mulher começa a sentir as primeiras contrações], eu desconfiava até de dor de barriga, não tinha ritmo, mas a dor piorava. Tentava deitar e dormir, mas as contrações ficaram mais longas e doloridas”, relatou ao Portal G1.

Por volta das 23h45, o namorado de Letícia ligou para os médicos e enviou um vídeo, no qual havia registrado a situação de Leticia. Com isso, a equipe de profissionais disse que iria até a residência do casal, porque a gestante estava entrando na fase ativa do parto.

“De repente, sinto algo sair, era sangue. Alguns minutos depois, começou uma dor muito intensa, eu dizia ‘é ele, é ele’. Meu namorado achava que era a bolsa. Aí eu falei ‘agora é, tenho certeza’, coloquei a mão e senti a cabeça. Ele olhou e falou que era mesmo”, contou a professora.

A professora relatou que fez força para empurrar o bebê três vezes. As manobras chamadas de ‘puxos’ ocorreram em cerca de um ou dois minutos, até que a criança nasceu. Após o parto improvisado, o casal acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou rapidamente ao local.

O pequeno Théo Lara Siqueira nasceu saudável, pesando 3,4 kg e com 49 centímetros.

Foto: Arquivo Pessoal