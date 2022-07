Homem é preso suspeito de tentar matar a própria mãe com tiro no rosto, em Bom Jesus de Goiás

No último sábado, 09, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de tentar matar a própria mãe em Bom Jesus de Goiás

Na noite do último sábado, 09, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de tentar matar a própria mãe em Bom Jesus de Goiás, no sul goiano. De acordo com a polícia, a mulher, de 52 anos, levou um tiro na região da boca.

Segundo a polícia, o homem chegou em casa bêbado, discutiu com a mãe e logo em seguida atirou. A mulher foi encaminhada para Goiânia para ter atendimento médico.

Conforme relato da polícia, o suspeito fugiu de moto após atirar contra a mãe, mas foi encontrado em uma casa no bairro Alvorada, em Bom Jesus de Goiás. Os policiais apreenderam a arma usada no crime, cinco munições intactas e uma cápsula já usada.

A polícia informou que o suspeito tem passagens criminais por disparo e porte ilegal de arma de fogo, embriaguez ao volante e ameaça. A motivação do crime não foi divulgada.