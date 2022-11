Homem é preso suspeito de estuprar duas meninas de 7 e 8 anos

A prisão aconteceu no interior de Glorinha, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva

A Polícia Civil prendeu, no domingo (6), um homem de 29 anos suspeito de estuprar duas meninas de 7 e 8 anos em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A prisão aconteceu no interior de Glorinha, também na Região Metropolitana, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a investigação policial, o crime aconteceu em outubro. O suspeito teria se passado por funcionário de um circo que estava montado no bairro Moradas do Bosque para atrair as duas meninas.

O delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, responsável pela investigação, contou que ele atraiu as duas com a promessa de um presente e cometeu os abusos. As meninas fugiram depois.

“Ele já tem histórico policial por crimes parecidos”, explica Assis.

Após ser levado para uma delegacia de polícia, o suspeito foi encaminhado para uma casa prisional.