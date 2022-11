Número de crianças mortas após ingestão de xarope na Indonésia sobe para 195

Os testes realizados mostram que os xaropes envolvidos continham quantidades excessivas de etilenoglicol e dietilenoglicol

A Indonésia anunciou, nesta segunda-feira (7), que o número de crianças mortas por insuficiência renal aguda atribuída a substâncias nocivas encontradas em xaropes medicinais subiu para 195.

No mês passado, as autoridades deste país do Sudeste Asiático abriram uma investigação para tentar descobrir a causa do aumento inexplicável, desde agosto, dos casos de insuficiência renal aguda.

Mais de 320 casos de insuficiência renal aguda foram registrados em todo o país, segundo o porta-voz do ministério da Saúde, Mohammad Syahril.

Os afetados são, em sua maioria, crianças menores de cinco anos e o novo saldo de mortos é de 195. O anterior, em 21 de outubro, registrou 133 vítimas mortais.

Os testes realizados mostram que os xaropes envolvidos continham quantidades excessivas de etilenoglicol e dietilenoglicol, dois componentes usados em produtos industriais como anticongelantes.

As autoridades de saúde indonésias já haviam anunciado em outubro a suspensão de todas as vendas e prescrições de xaropes medicinais que pudessem causar o aumento dos casos de insuficiência renal aguda.

Xaropes para tosse feitos na Índia também estiveram recentemente envolvidos na morte de quase 70 crianças na Gâmbia por insuficiência renal aguda.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta em outubro e recomendou a retirada de quatro xaropes para tosse e resfriado produzidos pelo laboratório indiano Maiden Pharmaceuticals, que “podem estar relacionados” às mortes registradas na Gâmbia.

Especificamente, são os produtos Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup e Magrip N Cold Syrup.

