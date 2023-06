Homem é preso suspeito de estuprar as duas filhas de 8 e 11 anos

O homem, que foi encontrado em posse de duas armas, também teria tentado abusar de suas duas enteadas anos atrás

Na última segunda-feira (19), um mecânico de máquinas agrícolas de 46 anos foi preso preventivamente sob suspeita de estuprar suas duas filhas, com idades de 8 e 11 anos, na cidade de Morrinhos, no sul de Goiás. Segundo a polícia, a filha mais velha teria sido vítima dos abusos por parte do pai desde os 6 anos de idade.

A prisão ocorreu após a mãe das vítimas se separar do pai em abril deste ano e se mudar de Morrinhos para Acreúna, onde residiam anteriormente. Longe do pai, que permaneceu em Morrinhos, as meninas revelaram para a avó os abusos que estavam sofrendo.

De acordo com o delegado Elexandre Rossignolo, os abusos ocorriam quando a esposa e mãe das vítimas estava dormindo. O suspeito ameaçava agredi-las, assim como à mãe, caso elas revelassem os estupros. Ele dizia que as machucaria gravemente.

O delegado enfatizou que as duas meninas foram submetidas a exames de corpo de delito, que confirmaram os abusos sofridos.