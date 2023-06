Biden chama Xi de ditador um dia após reaproximação entre EUA e China

O episódio envolvendo os balões de alta altitude, que Pequim alegou serem instrumentos de pesquisa meteorológica

Pouco após a reaproximação tática selada de maneira tímida entre EUA e China em Pequim, o presidente americano, Joe Biden, referiu-se ao líder do regime chinês, Xi Jinping, como um ditador.

Durante evento na Califórnia nesta terça (20), o democrata voltou a falar sobre o episódio envolvendo os supostos balões de espionagem chinês abatidos por Washington: “A razão pela qual Xi ficou tão chateado é porque ele não sabia que o balão estava ali”.

Ao que emendou: “Isso é um grande imbróglio para os ditadores, quando eles não sabem o que aconteceu. Isso [o balão] não deveria estar indo naquele caminho, ele foi desviado do curso”.

O episódio envolvendo os balões de alta altitude, que Pequim alegou serem instrumentos de pesquisa meteorológica, jogou um balde de água fria nas relações entre as duas potências que travam a chamada Guerra Fria 2.0, cada vez mais intensificada.

O caso foi responsável por adiar a visita do chefe da diplomacia americana a Pequim, que finalmente ocorreu nesta semana quando, no domingo (18), Antony Blinken esteve com o chanceler chinês, Qin Gang, e depois com o próprio Xi Jinping, na segunda-feira (19).

Como mostrou a rede estatal CCTV, Xi falou a Blinken que “os dois lados fizeram progressos e chegaram a acordos sobre algumas questões específicas”, o que “é muito bom”. “Espero que por meio desta visita, senhor secretário, você faça mais contribuições positivas para estabilizar as relações China-EUA.”

Biden havia dito no início desta semana que as relações Pequim-Washington estavam no caminho certo.

Ainda nesta semana, o democrata também deve se encontrar na Casa Branca com o premiê da Índia, Narendra Modi, e um de seus objetivos é aproximar Nova Déli como aliada anti-China.