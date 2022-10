Homem é preso suspeito de atear fogo na companheira

A vítima está grávida de dois meses e deu entrada no Hospital Regional de Betim , com aproximadamente 27% do corpo queimado

Uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida após sofrer queimaduras no corpo, na noite desta quarta-feira (5), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o marido dela, de 33. Segundo a Polícia Militar, durante o depoimento, o homem disse que estava cozinhando e, acidentalmente, o sofá pegou fogo e as chamas atingiram a mulher. A versão foi contestada pelos policiais, já que o móvel fica distante do fogareiro.

Bolsonaro diz que conversou com Lira sobre taxar dividendos para bancar Auxílio

Pouco tempo depois, o suspeito mudou a versão. O homem assumiu ter jogado álcool e ateado fogo na mulher. Disse aos militares que a discussão começou após a mulher confessar uma suposta traição. Vizinhos relataram aos policiais que o casal veio do Rio de Janeiro e alugaram a casa, no bairro Guanabara, há 11 dias. A perícia esteve na casa, colheu provas do crime e o caso segue em investigação. No fim da noite dessa quarta-feira (5) o homem foi levado para a delegacia e pode responder por tentativa de homicídio.