Homem é preso no velório do filho após troca de tiros com a PM

A PM informou que Joel resistiu à prisão e que outras pessoas que estavam no velório se envolveram na abordagem, iniciando uma confusão

Um homem que estava foragido da Justiça, após ter sido preso por tráfico de drogas, foi localizado e detido durante o velório do filho em um cemitério em São Vicente, no litoral de São Paulo. Natanael Garcia, de 20 anos, morreu ao ser baleado em uma troca de tiros com policiais militares.

Durante a abordagem a Joel Garcia, de 42 anos, que estava com um documento falso, três parentes armaram uma confusão, feriram um PM e também foram detidos.

Os agentes do 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram informados por moradores que um procurado pela Justiça estava dentro de um cemitério localizado no Largo da Saudade, no bairro Parque Bitarú.

A corporação informou que os policiais foram até o local indicado, no último sábado (11), e ao abordarem Joel notaram que estava com documento falso. Segundo a PM, o registro estava no nome do irmão dele.

Assim que os agentes confirmaram os dados verdadeiros, confirmaram a denúncia de que se tratava de um procurado por tráfico de drogas.

A PM informou que Joel resistiu à prisão e que outras pessoas que estavam no velório se envolveram na abordagem, iniciando uma confusão. A corporação, inclusive, afirmou que um policial chegou a ser ferido, sofrendo luxação e escoriações na mão direita, ferimentos que foram confirmados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Afora Joel, outras três pessoas detidas e conduzidas à delegacia de São Vicente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como captura de procurado e uso de documento falso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A SSP-SP informou, ainda, que também foram feitos boletins de ocorrência de falsa identidade, resistência e desacato, contra três familiares de Joel que tentaram evitar a prisão dele.

Morte de Natanael



De acordo com o BO, policiais militares de São Vicente observaram o suspeito na garupa de uma moto com duas armas nas mãos, durante o início da noite da última quinta-feira (9), na Avenida Wilson Tomas, no bairro Parque. Os agentes acionaram o giroflex [sinal luminoso e sonoro] para a imediata parada e abordagem, mas o homem disparou, o que motivou o revide.

Após os disparos, começou uma perseguição, que foi interrompida poucos metros depois, perto de uma passarela, região em que, segundo o BO, o suspeito desceu da moto, voltou a atirar e foi baleado. O motorista da moto fugiu e o garupa conseguiu correr por 20 metros até cair ao chão. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de São Vicente, onde teve a morte confirmada.

Os agentes apreenderam as duas armas, que haviam sido roubadas de policiais, uma delas era do policial civil Maurício Alves Vassão, morto há duas semanas na mesma cidade.