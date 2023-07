Homem é preso em flagrante após abusar sexualmente da filha no RS

Segundo o delegado responsável pelo caso, a mãe relatou que o homem praticou o abuso enquanto a menina estava dormindo

Nesta terça-feira (11), um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de sua filha de 12 anos de idade em Tramandaí, no litoral Norte do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil efetuou a prisão após a mãe e a criança denunciarem o crime.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a mãe relatou que o homem praticou o abuso enquanto a menina estava dormindo. Ao acordar, a criança empurrou o pai e fugiu para o local de trabalho de sua mãe. O homem tentou persegui-la, mas não conseguiu.

Após a mãe procurar a polícia, os agentes iniciaram as buscas para localizar o acusado. A prisão ocorreu no bairro São Francisco I. O pai foi detido em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a prisão onde ficará à disposição da justiça.