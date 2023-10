Homem é preso após matar amigo e jogar corpo da vítima em parque em Goiânia

As investigações revelaram imagens perturbadoras que mostram um homem deixando a residência carregando o corpo do jovem assassinado

Um jovem de 22 anos foi detido sob a suspeita de assassinar seu amigo, com quem compartilhava residência, e posteriormente tentar ocultar o crime, enrolando o corpo da vítima em um lençol e o abandonando no Jardim Botânico, na capital de Goiás.

Hittalo Gomes Costa, o acusado, negou veementemente qualquer envolvimento no homicídio de Armando Silva, de 27 anos, segundo as autoridades policiais do estado.

O corpo de Armando foi descoberto no dia 7 de setembro, uma semana após seu desaparecimento, graças aos esforços de um tio que seguiu rastros de sangue até o local. Na casa compartilhada por Hittalo e Armando, os investigadores encontraram vestígios significativos de sangue, bem como uma desordem generalizada.