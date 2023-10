Quase metade das mulheres sofrem de catarata no Brasil

As pessoas precisam ter uma rotina constante de consultas ao oftalmologista para detectar precocemente qualquer alteração na visão

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que cerca de 40% das mulheres acima dos 60 anos sofrem de catarata, contra 29,4% dos homens na mesma faixa etária. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) destaca que a doença é responsável por 49% da cegueira no país.

Mesmo com a prevalência maior em mulheres, especialistas garantem que o fato idade é mais relevante que gênero. “Geralmente, os indícios da doença começam a partir dos 50 anos Além disso, há correlação também com fumo, diabetes e exposição excessiva aos raios ultravioletas”, destaca o oftalmologista Thiago Pacini, referência no tratamento da catarata no Distrito Federal.

Retomando a pesquisa do IBGE, os dados mostram que quanto mais avança a idade, maior a incidência do problema. Cerca de 30% dos brasileiros acima dos 60 anos sofrem com a doença. Pessoas de 65 a 74 anos representam 33,9%. Mais velhos que 75 anos marcam 55,5% dos afetados pela catarata.

O médico reforça que a recomendação é para que, desde cedo, o cidadão mantenha uma rotina constante de consultas ao oftalmologista para detectar precocemente qualquer possível alteração na visão.

Segundo ele, atualmente, a cirurgia é a única maneira de curar a catarata. Durante a intervenção, a lente natural embaçada é substituída por uma lente artificial transparente. “É um procedimento rápido e indolor”, garante Thiago Pacini.

Entenda a doença

A catarata é o embaçamento do cristalino do olho, e só é vista à olho nu quando se encontra em um estágio muito avançado. A maioria das cataratas se desenvolvem lentamente ao longo do tempo, causando sintomas, como visão embaçada. Essa condição pode ser revertida cirurgicamente, por meio de um procedimento especializado que restaura a visão.