Homem é preso após agredir namorada com seis facadas em Coração de Jesus

Nesta terça-feira, 12, um homem, de 39 anos, foi preso suspeito de agredir a namorada, de 28, com seis facadas, em Coração de Jesus. O crime foi no dia 2 de julho e o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil nesta semana.

“A investigação policial apontou que o crime foi motivado por ciúmes. As testemunhas relataram que os envolvidos estavam se relacionando há alguns meses e no dia dos fatos se desentenderam”, informou a PC em nota divulgada..

Segundo apurações da Polícia Civil, no dia a mulher chegou em casa primeiro e em seguida, o homem entrou armado com uma faca e a agrediu.

“O investigado desferiu seis facadas na vítima, sendo três no tórax, duas no braço esquerdo e outra no direito. Ela foi socorrida com hemorragia e internada em estado grave”.

O suspeito fugiu por um matagal e não foi localizado. O mandado de prisão foi cumprido depois que ele procurou a delegacia para prestar declarações após receber uma intimação.

O homem foi levado para o presídio e está à disposição da Justiça.