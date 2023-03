Homem é preso após agredir mãe e tenta matar pai

O pai ferido foi socorrido e levado a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado

Um homem de 23 anos foi preso no sábado (25) suspeito de agredir a mãe e esfaquear o pai em Iguatu, no centro do Ceará.

Segundo a Polícia Civil, ao receber informações sobre uma ocorrência de lesão corporal e tentativa de homicídio na região, os policiais fizeram buscas nas proximidades e encontraram o suspeito e uma residência do bairro. Após receber voz de prisão ele foi levado para a delegacia.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e lesão corporal e colocado à disposição da Justiça.

A Delegacia Regional de Iguatu segue investigando o caso com o objetivo de identificar se houve participação do suspeito em outras práticas ilícitas na região.