Homem é preso após agredir a ex-mulher com socos e chutes na frente do filho em Viana, ES

Na segunda-feira, um homem foi preso depois de invadir a casa onde estava a ex-mulher, uma jovem de 20 anos, e agredi-la com socos e chutes

Na noite desta segunda-feira, 4, um homem foi preso depois de invadir a casa onde estava a ex-mulher, uma jovem de 20 anos, e agredi-la com socos e chutes, no bairro Primavera, em Viana, na Grande Vitória. A vítima sofreu a agressão com o filho de um ano do casal no colo.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher contou aos policiais militares que estava na casa da avó quando viu o ex-marido, Wendel Gusmão Viana, de 22 anos, forçando a grade da janela e muito transtornado.

Ela começou a gritar por socorro, mas em seguida ele conseguiu entrar na casa depois de romper a grade da janela.

No imóvel, Wendel começou a revirar a casa e agrediu a mulher com socos e chutes enquanto perguntava onde estava o homem que estaria dentro da casa.

Para salvar a filha das agressões, o pai dela e outros parentes amarraram o homem com uma corda e uma mangueira em um poste da rua até a chegada da PM.

A avó da vítima, uma idosa de 74 anos, foi quem a socorreu primeiro. Segundo ela, há seis meses a neta terminou o relacionamento e foi morar com ela mas o ex marido não aceita e vive perturbando toda família.

“Ela estava em casa assistindo televisão e eu estava dormindo. Só escutei ela gritando na sala e pedindo socorro. Ele estava em cima dela, ela com o bebê no colo, e ele agarrado com uma mão no cabelo e outra socando ela”, contou a aposentada.

A mulher foi encontrada com lesões no rosto e Wendel foi encaminhado à Delegacia do Plantão Especializado a Mulher (PEM) em Vitória, onde foi autuado por lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio. A jovem pediu uma medida protetiva contra o ex.