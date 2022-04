George Henrique e Rodrigo lotam o Villa Country com megashow em São Paulo

Donos de um dos principais hits da atualidade “Vai lá em casa Hoje”, sertanejos cantaram os principais sucessos na capital paulista

Noite de muito hit! Foi assim a noite de sexta-feira com o show pra lá de especial de George Henrique, no Villa Country. A dupla animou o público com suas músicas, que entraram no topo das plataformas de streaming, como “Vai Lá Em Casa”, que se tornou a música mais tocada nas rádios de todo o país e destaque no Spotify, além de “Tesão na Madrugada”, “De copo em copo” e, também, o primeiro sucesso nacional, “Receita de Amar”. O show contou, ainda, com modão de grandes clássicos e levou o público a curtir a noite com muito animação.

Apadrinhados por Bruno & Marrone, os irmãos George Henrique & Rodrigo conquistaram o reconhecimento nacional com o sucesso de “Vai Lá Em Casa Hoje”. Iniciaram carreira em 2011 com o DVD “Esquenta Pra Balada”, gravado num posto de gasolina, ponto de partida para as noites de Goiânia, onde nasceram e vivem até hoje. Integrantes do casting do escritório WorldShow , construíram um repertório e amizades sólidas, com parcerias cde om grandes nomes como Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristina, DJ Lucas Beat e Marília Mendonça.