Homem é detido com duas pistolas em Taguatinga

Na noite desta segunda-feira, 06, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo pelos policiais militares do Gtop 22, em Taguatinga

Na noite desta segunda-feira, 06, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22), em Taguatinga. A Polícia Militar do Distrito Federal recebeu a informação que um motorista andava armado nas imediações da QNA.

O veículo foi encontrado estacionada na praça da QNA 33 com três pessoas ao lado do carro. O dono do carro foi visto jogando uma pistola dentro do automóvel.

O trio foi abordado e na cintura do motorista os policiais encontraram uma pistola calibre 765. Dentro do carro foi encontrada a pistola calibre 22, com 10 munições intactas.

Nada foi localizado com os outros dois suspeitos.

Diante do flagrante, a equipe do Gtop 22 foi até a casa do motorista onde foram encontradas mais 250 munições de calibre 22. O flagrante foi registrado na 12ª DP.