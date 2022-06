Dia Mundial do Meio Ambiente com caminhada ecológica

A iniciativa integrou a programação da Semana do Meio Ambiente desenvolvida pelo Instituto Brasília Ambiental e Secretária do Meio Ambiente

Cerca de 40 pessoas comemoraram o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma caminhada ambiental no Parque Distrital das Copaíbas (Lago Sul) neste domingo (5). O percurso de 3 km da Trilha das Copaíbas teve início às 9h15, e foi feito em uma hora. A iniciativa integrou a programação da Semana do Meio Ambiente desenvolvida pelo Instituto Brasília Ambiental e Secretária do Meio Ambiente (Sema). No que se refere à segurança, contou com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal.

O grupo começou a se formar por volta das 8h. Em clima de muita confraternização todos participaram de um lanche. Em seguida, houve um pequeno aquecimento e foram repassadas algumas orientações sobre a trilha, que é classificada em nível fácil a moderado.

”O público, bem diversificado, estava muito animado. Tínhamos um caminhante de sete anos e três de 76 anos, por exemplo. Todos bem dispostos. Foi uma forma muito interessante de comemorar um dia tão especial: confraternização entre os participantes e entre o grupo e o meio ambiente”, relata Marcus Paredes, chefe da Unidade de Educação Ambiental (Educ) do Instituto.

Criação – O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em homenagem ao dia da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano. Essa conferência aconteceu em Estocolmo, e teve como um dos principais avanços a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

Entre os objetivos do estabelecimento desse Dia estão a ideia de mostrar o lado humano das questões ambientais, capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável, promover a compreensão de que é fundamental que comunidades e indivíduos mudem atitudes com relação ao uso dos recursos e das questões ambientais. E ainda visa advogar parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem um futuro mais seguro e mais próspero.