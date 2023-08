Homem é detido após agressão e corte de cabelo de ex-namorada com faca

casal envolveu-se em uma discussão após a mulher desbloquear o seu celular e o homem mexer no aparelho dela

Um incidente grave chocou a cidade de Registro, interior de São Paulo, quando um homem foi preso por agredir e cortar o cabelo da sua ex-namorada utilizando uma faca. O incidente ocorreu nesta terça-feira, dia 15, e teve origem em uma discussão que começou em um supermercado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal envolveu-se em uma discussão após a mulher desbloquear o seu celular e o homem mexer no aparelho dela. Após verificar o celular, o homem saiu do estabelecimento e retornou para casa, localizada no bairro do Arapongal. A mulher tentou alcançá-lo, mas não teve sucesso.

Segundo o relato da vítima à polícia, o agressor enviou uma mensagem ameaçadora enquanto ela estava sozinha em um ponto de ônibus. A mensagem dava um prazo de cinco minutos para que ela fosse à casa dele recolher seus pertences. Caso contrário, ele ameaçou incendiar todos os seus pertences.

Diante da ameaça, a mulher decidiu ir até a casa do ex-namorado. Chegando lá, ela afirmou que o homem a esperava segurando uma faca. De acordo com o depoimento da vítima, ele afirmou que “mostraria a ela como as coisas eram feitas na favela”. A sequência dos eventos resultou em agressões físicas, incluindo o corte do cabelo da mulher com a faca, após o homem quebrar o celular dela.

A vítima conseguiu fugir e buscou refúgio na casa de uma amiga, onde contatou a polícia. Quando os policiais a encontraram, ela informou que precisaria retornar à casa do agressor para recuperar seus pertences. Acompanhada pelos policiais, ela voltou ao local.

Na residência, os agentes encontraram a faca usada no crime e os cabelos cortados. O agressor foi detido e encaminhado à delegacia, onde enfrenta acusações de lesão corporal e violência doméstica. Ele permanece à disposição da justiça.