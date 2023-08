Alerta: faixa volta a ser exclusiva na EPTG

Apesar de a faixa ter voltado a ser exclusiva para ônibus, o DER informou que os motoristas que trafegarem pela faixa hoje não serão autuados

Com o avanço das obras na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou o Departamento de Estrasas de Rodagem do DF (DER-DF) a efetuar a operação de liberação das faixas que antes eram exclusivas para o transporte público, e isso causou revolta de organizações voltadas à mobilidade do Distrito Federal.

Assim, nesta terça-feira (15), as faixas voltaram a ser exclusivas para ônibus, táxis e vans escolares. Porém, de acordo com o DER/DF, os motoristas que trafegarem pela faixa exclusiva hoje não serão autuados.

As autuações para aqueles que infringirem a lei e trafegarem pela faixa ocorrerão somente a partir de 00h01 de quarta-feira (16). Isso acontece porque as placas da EPTG ainda estavam com a informação da liberação da faixa.