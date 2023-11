Homem é condenado a 26 anos de prisão após atear fogo contra esposa

O homem cometeu o crime na presença dos filhos

O Tribunal do Júri proferiu uma sentença de 26 anos e oito meses de prisão contra Thiago dos Santos Silva, de 28 anos, acusado de jogar álcool 70% e atear fogo à sua esposa, Polyana de Medeiros e Silva, de 23 anos, dentro de casa no Village Campestre II, em Maceió, no ano de 2022. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (23).

Polyana sobreviveu ao terrível ataque, mas não escapou de queimaduras de segundo grau. O crime, descrito nos autos, envolveu agressões físicas seguidas do ato de atear fogo ao corpo de Polyana na presença dos filhos do casal. A vítima conseguiu fugir para a rua, mas foi brutalmente espancada e teve seus cabelos arrancados pelo marido.

Após incendiar a esposa, relatos de familiares indicam que Thiago fugiu com a filha do casal, uma criança de três meses, mas posteriormente a devolveu. O filho mais velho da vítima, foi testemunha do ataque à sua mãe.

A denúncia do Ministério Público Estadual (MP-AL) alega que Thiago tentou matar a vítima por motivo fútil, alimentado pelo ciúmes que nutria por ela.