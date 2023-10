Homem com HIV tem relação sexual desprotegida com mulher e é baleado por filho de companheira

Testemunhas relataram que o atirador chegou ao local com um cúmplice em uma motocicleta vermelha, após atirar, fugiu do local

Na terça-feira (3), um homem de 28 anos, portador do vírus HIV, foi alvo de uma tentativa de homicídio em Maceió, no bairro Trapiche da Barra. O incidente ocorreu após ele alegadamente ter mantido uma relação sexual sem preservativo com uma mulher.

Segundo a Polícia Militar, a vítima confirmou sua condição e admitiu ter tido relação sexual desprotegida com a mulher. Após descobrir a condição do homem, o filho da mulher teria disparado tiros contra ele.

A vítima foi atingida no braço, na coxa e nas costas e recebeu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE) para receber tratamento médico.

Além desse episódio, a polícia informou que o homem está atualmente enfrentando um processo por estupro de vulnerável.