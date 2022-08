Homem apontado como chefe de tráfico é preso assistindo a jogo no Maracanã

A corporação informou que a equipe do 39º BPM recebeu informações de que um suspeito estaria no Maracanã

Um homem apontado como chefe do tráfico em comunidade no Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira (17), durante uma partida de futebol no Maracanã. Segundo a PM, ele é conhecido como Foca e estava com uma camisa do Fluminense, com o apelido escrito nas costas -como Foka, com a letra “K” ao invés da “C”.

A prisão realizada pela PM foi organizada em conjunto com o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos), que localizaram e detiveram o suspeito.

De acordo com a polícia, ele é responsável por homicídios e tinha dois mandados de prisão em aberto.

A corporação informou que a equipe do 39º BPM (Batalhão da Polícia Militar) recebeu informações de que um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas estaria no Maracanã assistindo à partida entre Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil.

A reportagem busca informações sobre a defesa do suspeito junto às Polícias Militar e Civil e atualizará a reportagem assim que houver manifestação.