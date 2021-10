Homem agride mulher grávida e é preso

A mulher contou aos policiais que seu marido a agrediu com um soco na face, além de tentar sufocá-la com um golpe de estrangulamento conhecido como “gravata”

Na quarta-feira (13), um homem de 30 anos foi preso em flagrante após agredir a sua companheira, que está grávida, na cidade de Vargem Grande (MA).

De acordo com a polícia, as agressões ocorreram na noite de terça-feira (12), na residência do casal.

A mulher contou aos policiais que seu marido a agrediu com um soco na face, além de tentar sufocá-la com um golpe de estrangulamento conhecido como “gravata”.

Os policiais disseram que, por conta da gravidade das agressões, a gestante teve sangramentos, mas não foi socorrida pelo marido. Ele a impediu de ir ao hospital do município.

Conforme a polícia, a mulher conseguiu sair de casa na quarta-feira e foi até a delegacia denunciar o marido. Ele foi autuado e preso pelos crimes de lesão corporal, tentativa de abortamento e injúria, praticados em contexto de violência doméstica