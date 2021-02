Homem agride a ex e ameaça: ‘se você registrar ocorrência vou te matar’

Um homem de 40 anos é suspeito de agredir a ex-mulher e ameaçá-la de morte. A mãe e do atual namorado dela presenciaram a agressão, ocorrida na noite de terça-feira (02).

O caso ocorreu em Campo Grande-MS. A mulher, de 30 anos, estava na casa da avó quando foi agredida. À polícia, ela disse que ouviram alguém gritar do lado de fora e, quando saíram para averiguar, se depararam com o suspeito batendo com capacete no carro do atual namorado dela.