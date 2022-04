Grupo explode caixa eletrônico instalado no prédio da prefeitura de Massaranduba, na PB

Na madrugada desta terça-feira, 5, uma explosão a caixa eletrônica foi registrada na cidade de Massaranduba, Agreste da Paraíba

Na madrugada desta terça-feira, 5, uma explosão a caixa eletrônica foi registrada na cidade de Massaranduba, Agreste da Paraíba. Segundo a Polícia Civil, a ação foi executada por quatro homens que chegaram em motocicletas.

De acordo com a polícia, o caixa eletrônico fica no prédio da Prefeitura Municipal de Massaranduba, no centro da cidade. Os homens instalaram explosivos no local por volta das 2h40 da madrugada, e logo após a ação, conseguiram fugir.

A quantia roubada não foi divulgada pelo correspondente bancário, mas a polícia afirmou que várias cédulas, que somam cerca de R$44 mil, foram encontradas ainda no local, devidamente manchadas e inutilizáveis.

O prédio ficou parcialmente danificado e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um princípio de incêndio provocado pela explosão. O fogo foi rapidamente controlado.

A polícia segue investigando o crime em busca de suspeitos.