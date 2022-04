PRF prende mulher que jogou recém-nascido em córrego, em Minas Gerais

A jovem de 23 anos contou que não sabia se a bebê está viva ou morta quando a colocou no saco

Sei que essa não é uma pauta comum da minha coluna, mas esta jornalista ficou indignada com essa situação. No último domingo (3), um corpo de um recém-nascido foi encontrado em um córrego, em Três Pontas, em Minas Gerais e nesta segunda-feira (4), a mãe da criança foi presa.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu a mulher, de 23 anos, foi presa em um ônibus, na cidade de Bragança Paulista e confessou o crime.

Segundo a polícia, a mulher contou que colocou o menino dentro de um saco plástico preto e jogou no córrego que fica em frente à sua casa, na Avenida Oswaldo Cruz, próximo ao Terminal Rodoviário. Ela não soube dizer se a criança estava viva, quando a colocou no saco e a jogou no córrego.

Depois da repercussão do crime, a jovem pegou um ônibus e tentou ir para São Paulo. Ela será encaminhada para a Penitenciária de Três Corações, onde permanecerá a disposição da justiça.

Segundo a Polícia Civil, ela poderá responder por infanticídio e ocultação de cadáver. A notícia foi confirmada pelo Blog do Madeira.