Filhote de baleia é encontrado morto em praia, em Salvador

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) enviou uma equipe para o local para efetuar a remoção da baleia encalhada

Um filhote de baleia da espécie Jubarte foi encontrado morto na manhã deste domingo (14), na região da praia da Ipitanga, em uma área limítrofe entre Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana.

A Limpurb diz ainda que acionou o Projeto Jubarte para retirada de uma amostra do mamífero. O órgão de limpeza afirmou ainda que vai destinar o animal para um aterro sobre orientação do Projeto Jubarte.

No final da manhã a baleia foi removida pela Limpurb com uso de um caminhão guindaste.

Temporada de baleias na Baía de Todos-os-Santos

A Baía de Todos-os-Santos tem registrado diversas aparições de baleias nos últimos dias. Na última terça-feira, uma família de jubarte foi flagrada em um trecho da capital baiana, na região do bairro do Rio Vermelho.

Os filhotes da jubarte têm cerca de quatro metros de comprimento e que pesam, ainda bebês, quase uma tonelada. Na fase adulta, a jubarte chega a pesar 40 toneladas.

Os animais saem das águas geladas da Antártica para se reproduzirem no litoral baiano. E segundo os especialistas, entre junho e novembro deste ano, a estimativa é que cerca de 25 mil baleias estejam na região na temporada de reprodução.

No dia 6 de agosto, pelo menos oito foram flagradas na Baía de Todos-os-Santos, nas imediações do ponto de turismo aquático onde está afundado o ferry boat Agenor Gordilho. Imagens foram registradas por um mergulhador que ficou impressionado com o número de animais reunidos.

No dia 31 de julho, uma baleia foi vista por canoístas em um trecho da Praia da Preguiça, na Baía de Todos-os-Santos, na capital baiana. Cerca de 12 pessoas remavam pelo local, quando o animal apareceu ao lado da embarcação e acompanhou o grupo.

Dois dias antes, no dia 29, uma baleia jubarte fêmea e com um filhote foram flagrados, com ajuda de um drone, nas imediações do farol de Itapuã, na orla de Salvador.

Dias antes, em 13 de julho, outra baleia jubarte foi vista enquanto nadava também na praia de Itapuã. O flagrante foi registrado na região da Sereia e captado por uma câmera fixa instalada pela Organização Não Governamental (ONG) Redemar, que monitora o nascimento e reprodução dos animais.