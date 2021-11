Filho é preso ao tentar matar os pais

A PM informou que o jovem brigou com o namorado porque a família não aceitava a relação

Em Fortaleza, um jovem de 24 anos foi preso após tentar matar os pais esfaqueados na casa da família. De acordo com a mãe do rapaz, a tentativa de homicídio contra os pais foi motivada por uma briga que o filho teve com o namorado.

Conforme uma testemunha, Flávio Carvalho Cardoso Júnior estava na residência com outros familiares quando atacou o pai e depois a mãe com um facão.

“Ela [mãe] gritou pedindo ajuda desesperadamente. A gente correu para olhar e ela já estava esfaqueada no chão deitada. Ela tirou a faca da barriga e disse que o filho havia esfaqueado primeiro o pai e depois ela”, relatou a testemunha ao G1.

“Perguntei o motivo dele ter feito isso e ela disse que foi porque o filho há dias estava brigado com o namorado, que não queria mais ele, e também estava atrás de dinheiro”, disse a testemunha.

Após o crime, Flávio fugiu com o facão. Pai e mãe foram levados para o hospital. O estado de saúde deles não foi informado.

Flávio voltou pra casa e foi preso pela Polícia Militar (PM) com a arma do crime. A PM informou que o jovem brigou com o namorado porque a família não aceitava a relação.