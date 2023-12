Fazendeiros ameaçam soltar dois milhões de cães em Seul após governo tentar banir carne de cachorro

A proposta pode afetar até 200 fazendeiros que vivem deste comércio

Os fazendeiros de carne de cachorro de Seul ameaçaram soltar dois milhões de cães em locais públicos e na casa de legisladores, após o governo da Coreia do Sul propôs banir a carne de cachorro no país provocando essa reação dos produtores.

A proposta pode afetar até 200 fazendeiros que vivem deste comércio.

As autoridades repreenderam as manifestações feitas pela Associação de Fazendeiros de Carne de Cachorro do país. Essa não é a primeira vez que esses protestos ocorrem, em anos anteriores, projetos de lei semelhantes foram críticados pelos produtores e restaurantes que vivem deste comércio.