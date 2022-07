Ex-colega de cela de Lázaro Barbosa é autor de estupros contra mulher e filha

Um ex-colega de cela de Lázaro Barbosa foi identificado pela Polícia Civil como autor de três estupros em Valparaíso de Goiás

Um ex-colega de cela de Lázaro Barbosa foi identificado pela Polícia Civil como autor de três estupros em Valparaíso de Goiás. Os crimes foram cometidos em 2016 e 2017, contra uma criança de 1 ano e 10 meses e uma mulher e sua filha.

Eduarte Dias Silva, de 29 anos, já está preso por crimes de roubo em Águas Lindas de Goiás.

O suspeito dividiu cela com Lázaro Barbosa, com quem tentou fugir em 2018. Lázaro conseguiu fugir e ele não, porque ficou entalado no buraco feito para a fuga.

A delegada Karla Fernandes informou que, após concluir a investigação na quarta-feira, 6, policiais civis cumpriram dois mandados de prisão preventiva no presídio onde ele cumpre pena.

A Polícia Civil conseguiu confirmar a autoria dos crimes por meio de comparação de material biológico, tendo a coincidência genética realizada após a coleta no preso.

Os crimes em que Eduarte Silva foi identificado como autor são:

Estupro e roubo contra mãe e filha: a Polícia Civil disse que ele invadiu o apartamento da família, em 2016, estuprou a mãe por cinco vezes, estuprou a filha menor de idade e amarrou as vítimas. Depois roubou o pai. Após o crime, ele espalhou farinha de trigo pelo apartamento para disfarçar impressões digitais.

Tentativa de homicídio e estupro de vulnerável: a investigação apontou que ele estuprou uma criança de 1 ano e 10 meses, em 2017, e depois a jogou debaixo de um tanque, causando traumatismo craniano. Na sequência, jogou óleo de cozinha para disfarçar vestígios.