Microapartamento de 10 m² que viralizou já tem propostas de compra, diz corretor

Gutemberg Albuquerque, corretor que gravou o vídeo, disse que já foi procurado por pessoas interessadas em comprar o imóvel

Mesmo com a polêmica em torno do microapartamento que viralizou no TikTok, Gutemberg Albuquerque, corretor que gravou o vídeo, disse que já foi procurado por pessoas interessadas em comprar o imóvel.

A unidade faz parte do edifício VN Nova Higienópolis, localizado no distrito de Santa Cecília, região central de São Paulo. Tratado como o menor apartamento da América Latina, o espaço tem 10 m² e está avaliado em R$ 200 mil.

Encarregado de vender o imóvel, Albuquerque resolveu fazer um vídeo exibindo o local. O conteúdo viralizou na rede e centenas de usuários teceram comentários criticando o valor do microapartamento em razão da baixa metragem.

O corretor, que afirmou ter reagido com surpresa a viralização do vídeo. Ele imaginou que pudesse chamar atenção por ser um “apartamento fora da curva”, porém não acreditava que teria toda essa repercussão.

O lado positivo, na avaliação de Albuquerque, é que a popularização do vídeo ajudou a tornar o apartamento mais conhecido. Assim como houve reprovações do público, pessoas também se manifestaram favoráveis ao espaço, pondera o corretor. Ele já ouviu propostas, levou pessoas para visitar o local e possui outras visitas agendadas.

Ele explica que o perfil de compradores dos microapartamentos são investidores interessados em alugar o espaço, ou então pessoas que moram em outras cidades, mas precisam ir para São Paulo para estadias curtas.

‘Não conhecem a realidade’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre as críticas, Albuquerque preferiu minimizar. O corretor disse que a maioria dos comentários negativos foram feitos por pessoas que não conhecem a realidade imobiliária da capital.

Ele garante haver unidades com valores relativos ainda maiores que o do edifício VN Nova Higienópolis, sendo aceitos pelos consumidores. O corredor dá como exemplo que em Pinheiros, há apartamentos com o valor do m² custando R$ 30 mil.

O valor do m² do imóvel que ganhou destaque no Tik Tok é R$ 20 mil, acima da média do distrito de Santa Cecília, região onde está localizado. Segundo o corretor, o preço médio de apartamentos novos, seminovos e lançamentos na região é de R$ 15 mil.

O apartamento da VN Higienópolis foi vendido em 2017, no ano de lançamento do edifício. O comprador desembolsou R$ 100 mil na época para garantir o espaço. O que significa que o imóvel valorizou 100% ao longo dos últimos cinco anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ariel Frankel, sócio e CEO da Vitacon, incorporadora responsável pela construção do prédio, explica que o valor do apartamento está atribuído à capacidade de rentabilidade, os benefícios que o prédio oferece e também “questões mercadológicas”, como oferta e demanda dos consumidores pela unidade.

Público solteiro

Assim como Gutemberg Albuquerque, Frankel também identifica que o perfil de pessoas que compram os microapartamentos são de investidores interessados em encorpar a renda com o aluguel do imóvel para terceiros. Mas ele entende que o aumento de pessoas que moram sozinhas é uma tendência que fez aumentar as buscas pelos menores espaços.

O empresário avalia também que a compactação é uma tendência no mercado imobiliário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com um estudo da USP ao menos 250 mil apartamentos pequenos — que possuem menos de 40 m² — foram lançados na cidade entre 2014 e 2020. O boom dos empreendimentos foi impulsionado por um decreto municipal aliado a uma mudança na legislação, e também por tendências de mercado.

O empresário explica que a melhoria da mobilidade é a principal bandeira da Vitacon. A possibilidade de oferecer um estilo de vida mais prático aos moradores de São Paulo, em que se perde menos tempo no trânsito, é uma das metas da empresa.

A Vitacon, segundo o CEO, não faz mais apartamentos de 10 m² por conta de limitações impostas pelo Plano Diretor da capital paulistana. A metragem mínima agora é de 17 m². Contudo, questionado se projetaria imóveis menores que o do vídeo viral caso pudesse, ele acena positivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE