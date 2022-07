Brasileiro é preso em Bali com 2,8g de maconha

O Itamaraty está acompanhando o caso, que aconteceu ainda em junho, mas ganhou repercussão nos últimos dias

Alberto Sampaio Gressler, de 25 anos, foi preso no aeroporto internacional de Ngurah Rai, o principal de Bali, na Indonésia, transportando 2,8 gramas de maconha. A prisão aconteceu no dia 28 de junho, e desde então, o Itamaraty está acompanhando o caso, mas ainda não se manifestou.

O brasileiro é natural de Rio Verde, que fica a cerca de 200 quilômetros de Goiânia-GO, e chegou a Bali a partir de um voo que saiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Alberto é estudante de medicina da Universidade de Pernambuco (UPE).

Após inspeção nas malas, as autoridades encontraram pacotes contendo folhas e sementes, e após testes no laboratório da alfândega, a maconha foi identificada. Segundo a polícia local, o brasileiro disse que comprou a droga na Tailândia de forma legal, e não sabia que era proibida em Bali.

Segundo a família de Alberto, o estudante sofre de depressão, ansiedade e TDH, e a maconha seria para uso medicinal. O advogado de defesa informou que toda a documentação comprovando o uso médico do entorpecente já foi entregue à Justiça da Indonésia. Conforme as leis locais, o braisleiro terá que cumprir uma pena mínima de quatro anos de prisão.

Outros casos

Em 2004, Marco Archer foi preso ao tentar entrar no país com 13,4 kg de cocaína dentro dos tubos de uma asa-delta. Foram 11 anos de prisão e vários adiamentos da sentença, mas em janeiro de 2015, o brasileiro foi executado.

Rodrigo Goularte também foi detido em 2004, no aeroporto de Jacarta, com 6kg de cocaína escondidos em pranchas de surf, e chegou a dividir cela com Marcos Archer por um período. O processo rolou por vários anos, com a família apresentando laudos médicos comprovando que ele sofria de esquizofrenia e pedindo a suspensão da execução, que acabou acontecendo em abril de 2015.