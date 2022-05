Estoque de pneus de Auto Centro Automotivo pega fogo em Valparaíso — GO

O CBMDF atendeu a uma ocorrência de incêndio em um Centro Automotivo localizado às margens da BR 040, próximo do viaduto de acesso

Na madrugada deste domingo, 22, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de incêndio em um Centro Automotivo localizado às margens da BR 040, próximo do viaduto de acesso ao Município, com o emprego de 05 viaturas e 22 militares.

O fogo se alastrava na parte dos fundos da edificação onde funcionava o setor administrativo e o mezanino usado para alojar o estoque de pneus do estabelecimento. No momento do acidente, o mezanino possuía aproximadamente 250 pneus armazenados.

A equipe de combate a incêndio providenciou duas aberturas forçadas para escoamento da fumaça que tomava toda edificação de aproximadamente 300 metros quadrados e outra para acesso das linhas de combate.

Os bombeiros iniciaram um ataque interno, rápido e preciso no foco principal que forçou o confinamento do incêndio na área inicial. Com o avanço da linha principal de ataque foi realizado outro ataque indireto, culminando com a extinção do incêndio em parte considerável do estoque de pneus.

A estrutura de sustentação do telhado do prédio ficou danificada devido aos efeitos do calor.

A sala de administrativa do estabelecimento comercial foi totalmente destruída e cerca de 30 pneus do estoque foram queimados. O restante dos equipamentos do Centro automotivo foi possível preservar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO) prestou apoio as guarnições do CBMDF com 2 viaturas de combate a incêndio e 01 viatura de Salvamento.

O CBMGO orientou o Senhor E.J.M.G de 34 anos, que é o gerente do estabelecimento que se dirigisse ao quartel de dos Bombeiros de Luziânia para solicitar a perícia que irá determinar as causas do incêndio.

O acidente não deixou nenhuma vítimas